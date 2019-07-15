Huawei تعلنها مفاجأة لا يوجد نظام بديل لـAndroid عندهم

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Huawei اعلنت عن مفاجأة غير متوقعة. بل صادمة جداً. لا نظام تشغيل بديل عن Android بالنسبة لهم. اي ان نظام Hongmeng ليس النظام الذي سيحل محل Android. او بمعنى اصح هو ليس جاهزاً ليحل محل Android حتى الآن. و ان الشركة لا خطة لديها اذا قررت Google فجأة سحب النظام منها. و ستحتاج الى تخطيط سريع لتستطيع انقاذ نفسها في الأسواق العالمية. تصريح غريب بعض الشئ من شركة سبق و اعلنت جاهزيتها لأي قرارات ناتجة اثناء الازمة

تفاصيل تصريح Huawei

اعلن Liang Hua عضو مجلس ادارة الشركة في يوم 12 من شهر يوليو بأن الشركة لم تقرر بعد ان كان نظام HongMeng قابلاً للتطوير كنظام هواتف ذكية ام لا في المستقبل. و اضاف بأن هذا يمكن ان يتغير في حالة اي تغييرات في حالة حظر الولايات المتحدة لها. حيث ان الشركة كانت قد عانت من ازمة حظر جعلت الشركات الأمريكية توقف التعامل معها. و على رأسهم Google. و لكن منذ فترة قريبة تم حل الخلاف و اصبجت الشركة حرة لتمارس نشاطها و عادت التعاقدات من جديد كما كانت

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التصريح مربك بعض الشئ

تصريح Liagn Hua هو تصريح مربك بعض الشئ. لأنك ان تابعت ازمة الشركة و الولايات المتحدة الأمريكية ستدرك كيف ان الشركة كانت جاهزة بالكامل لأي قرارات اخرى. من اعلانهم عن النظام. و عن التصريحات المختلفة التي خرجت من الشركة تمجد في HongMeng و كيف ان هذا النظام سيعوض Android بشكل كبير. و كيف ان النظام اسرع من نظامي Android و MAC بنسبة 60%. كلها تصريحات تبين لك بأن HongMeng جاهز بالكامل للهواتف الذكية. لكن التصريح السابق زاد من حيرة هذا الأمر. خاصة بعد ان كانت هناك تقارير تبين بأن Huawei مستعدة للتخلي عن Android و تفكر بعدم الإستعانة به في المستقبل

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مناورة من Huawei ؟

لا يمكن التفكير في هذا الأمر غير انه مناورة من الشركة. لأنها تصريحات متضاربة عديدة. مصدر من الشركة يعلن عن تصريح. من ثم يخرج مسئول آخر ينفي ما اعلن. و من ثم يأتي تصريح آخر بخبر اقوى. التصريحات المتضاربة يمكن انها مناورة من الشركة. لكن ما مغزاها؟. هل هناك نظام جديد من Huawei ؟. و هل الشركة تعمل عليه بالفعل ولكنها تريد اخفائه حتى يكتمل؟. ام انه لا يوجد لمثل هذا النظام و ان الشركة قد اصدرت كل التصريحات السابقة لطمئنة العملاء فقط. هذا ما ننتظر معرفته. لكن في الوقت الراهن هذا كل ما هو معروف عن الأمر

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