Xiaomi Mi A3 يظهر في تسريبات عديدة و يبدو انه قريب جداً

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Xiaomi Mi A3 هاتف سلسلة Mi A الثالث ليس ببعيد. حيث ظهرت له صور مسربة تبين الشكل النهائي للهاتف. مع تسريب بعض المواصفات التي ستكون غالباً هي مواصفات الهاتف الجديد. بما ان A2 الهاتف الأخير من السلسلة حتى الآن قد تم اصداره منذ عام تقريباً اذا فاصدار هاتف جديد غالباً صار قريباً جداً. السلسلة التي تستخدم نظام Android One لها شهرة كبيرة بشكل هائل. بسبب التحديثات السريعة و المستمرة التي تقدمها الشركة للهاتف بشكل دوري. و يتوقع اصدار الهاتف يوم 25 من شهر يوليو. ليصبح الهاتف قريباً جداً. حيث ان الشركات بدأت تشوق لهذا الهاتف بتغريدات عدة على حسابها على موقع twitter

تغريدات الشركة

بشأن البطارية

بشأن الكاميرات

بشأن البصمة

بشأن ذكاء الهاتف

صور Xiaomi Mi A3 المسربة

مواصفات Mi A3 المتوقعة

المعالج Qualcomm snapdragon 665 ثماني النواة بدقة تصنيع 11 نانو متر Advertisements الشاشة بحجم 6.0 بوصة بدقة FHD+ من نوع Super Amoled الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 128GB ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4GB الكاميرا الخلفية ثلاثية عدسة اساسية بدقة 48MP كاميرتين بدقة 8MP ثانويتين الكاميرا الامامية بدقة 32MP البطارية بحجم 4000mah

المواصفات الموجودة في الهاتف شبيهة بتلك الموجودة في هاتف Mi9 CC و هي مواصفات جيدة جداً اذا اتبعت الشركة سياسة التسعير الخاصة بها من جديد. حيث انها تعلن عن هواتفها بأسعار منافسة حقيقية. لكن الهاتف به مزايا كان يجب ان تصدر في الهاتف السابق. اهم هذه المزايا هي عودة مدخل 3.5mm الخاص بالسماعات. كانت الشركة قد ازالت المدخل من هاتف A2 مما سبب استياء بعض المستخدمين. لكن عودة مدخل السماعات افضل بكثير. بالإضافة الى استعمال الشركة -و لأول مرة في السلسلة- بطارية بسعة 4000mah التي بالتأكيد ستقدم اداء جيد للغاية. افضل من الإصدارين السابقين بالبطارية التي لم تقدم الاداء المطلوب منها.

صور حية لهاتف Xiaomi Mi A3

بالإضافة الى الصور الرقمية التي تم تسريبها. فقد تم تسريب صور حية تبين شكل الهاتف بالتفصيل و العلبة الخاصة به. مما يؤكد حتمية قدومه بشكل كبير. الهاتف ياتي بتصميم مشابه بشكل كبير لهاتف Redmi note 7. من الامام لن تستطيع التمييز بينهم تقريباً. و الخلف ايضاً التصميم متشابه الى حد كبير. الا ان A3 به 3 كاميرات بدل من كاميرتين. مع انحناء في اطراف الهاتف. ليصبح الهاتف اسهل في الإمساك به. و في الشاشة هناك الإنحناء من نوع 2.5D الذي استعملته الشركة في اغلب هواتفها تقريباً