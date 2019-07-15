تكنولوجيا: تقرير رويترز يشير إلى عودة التراخيص والخدمات لشركة هواوي خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاء تقرير جديد من رويترز ليضع توقعات بعودة التراخيض لشركة هواوي مع تصريح بشراء المنتجات الأمريكية خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى 4 أسابيع تقريباً.

كانت تصريحات دونالد ترامب خلال مؤتمر G20 بمثابة الخطوة الأولى لحل الأزمة القائمة بين الإدارة الأمريكية وشركة هواوي، ومن ثم جاءت العديد من التصريحات من كبار مسؤلي الإدارة الأمريكية لتوضيح خطط الولايات المتحدة في إعطاء التصريحات لشركة هواوي خلال الفترة القادمة.

ولقد أشار Larry Kudlow رئيس المجلس الإقنصادي في الولايات المتحدة إلى أن هواوي مازالت جزء من قوائم الحظر، وأن الشركة لن تحصل على عفو كامل في الوقت الحالي.

بينما جاءت تصريحات Wilbur Ross وزير التجارة لتؤكد على أن هواوي ستحصل على تراخيص محددة بشراء منتجات أمريكية والحصول على خدمات أمريكية أيضاً، نظراً للمخاوف الأمنية التي مازالت قائمة حتى الآن.

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ولقد جاء في تقرير رويترز أن الإدارة الأمريكية ستبدأ في إعطاء التراخيص والتصرحات لشركة هواوي خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع تقريباً، حيث أكد متحدث من وزارة التجارة على أن التراخيص المطلوبة من هواوي تخضع الآن للتقييم للتأكد من عدم الإضرار بالأمن القومي.

من جانب أخر أشار المحلل Ming-Chi-Kuo إلى أن القيود المفروضة على العملاق الصيني هواوي ستنخفض حدتها مع نهاية شهر يوليو، على أن تشمل التصريحات القادمة خدمات جوجل.

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