تكنولوجيا: مراجعة للحاسب المحمول Asus ROG Strix Scar II: كرت شاشة مكتبي!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Asus حاسبها المحمول المميز Asus ROG Strix Scar II والذي يركز بشكل أساسي على الألعاب. وعلى ما يبدو، فإن هذا الإصدار من الحاسب، GL704GW، يتشابه بشكل كبير جدًا مع إصدار GL504MG الذي قدمته الشركة من قبل، فهم متطابقان بشكل واسع باستثناء أن Asus قد بدلت معالج الرسومات من GeForce GTX 1060 إلى GeForce RTX 2070.

من أهم ما يميز هذا الحاسب هو انه يأتي بإكسسوارات خارجية تتضمن سماعة للرأس وشنطة للظهر بالإضافة إلى فارة خارجية.

إليكم مراجعة للحاسب المحمول Asus ROG Strix Scar II:

التصميم

لا يختلف تصميم الإصدار الجديد عن تصميم الإصدار القديم على الإطلاق، فهو يأتي بتصميم معدني يغطي الهيكل الخارجي بأكمله، في حين يأتي الهيكل الداخلي مصنع من البلاستيك المقوي.

أما عن الاختلافات التي ستلاحظها مع هذا الإصدار الجديد، فستلاحظ أن الحواف أصبحت ضيقة على جانبي الشاشة كما أصبح يمكن تخصيص لون شعار ROG المتواجد في الجهة الخلفية من الشاشة. وعلاوةً على ذلك، أضافت الشركة أيضًا ضوء مميز على الحافة الأمامية لقاعدة الحاسب، والذي يمكن تغييره حسب الرغبة.

يأتي الحاسب بوزن 2.9 كجم مع أبعاد 15.7 × 10.8 × 1 بوصة، ويتوفر باللون الأسود.

ولكن، ستلاحظ أن الكاميرا تظهر في مكان غريب مع هذا الحاسب، كما انه يفتقر أيضًا إلى منافذ Thunderbolt وهو امر مزعج بعض الشيء.

ومع ذلك، فإن الحاسب يحتوي على منفذ USB 3.1 من الجيل الثاني، ومنفذ USB-C، و3 منافذ USB 3.1 من الجيل الأول، ومنفذ mDP 1.4، ومنفذ HDMI 2.0b، هذا وبالإضافة إلى مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس والميكروفون، ومدخل لبطاقة SD.

الشاشة

يأتي الحاسب بشاشة من نوع IPS بحجم 17.3 بوصة ودقة 1920 × 1080 بكسل وبمعدل تحديث 144 هرتز.

تدعم الشاشة تقنية non-glare وهي توفر زمن استجابة رائع مع عدد عالي من الإطارات، كما أن زوايا الرؤية والألوان (خاصة عمق اللون الأسود) تظهر بشكل واضح للغاية. وعلاوةً على ذلك، يصل مستوي الإضاءة إلى 291 nits، لذا فإن نسبة السطوع تعتبر جيدة جدًا مع هذه الشاشة.

تصل نسبة الـ sRGB إلى 89%، وهي نسبة مقبولة إلى حد ما، في حين تصل نسبة الـ Adobe RGB إلى 60%، وهذا من شأنه أن يجعلك تستمتع بالألعاب والملتيميديا وتحرير الصور والفيديوهات مع شاشة هذا الحاسب.

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الأداء

يستخدم هذا الحاسب معالج قوي جدًا وهو Intel Core i7-8750H سداسي النواة والذي يبدأ بترددات 2.2 جيجاهرتز وصولًا إلى 4.1 جيجاهرتز. وكما يبدو، فإن هذا المعالج قد أثبت قوته في عالم الحواسب المحمولة الخاصة بالألعاب.

وعلاوةً على المعالج القوي، يستخدم الحاسب معالج الرسومات GeForce RTX 2070 والذي يتم استخدامه مع الحواسب المكتبية ولكن الفارق هو أنه يأتي بترددات أقل بنسبة بسيطة، مما سيجعلك تستفيد بشكل قوي من خلال كرت الشاشة المنفصل والموجود في عالم الحواسب المكتبية.

يوفر معالج الرسومات أداء خارق للغاية في مسألة الألعاب والبرامج الثقيلة والمونتاج وغيرها من هذه المهام الثقيلة. كما ستلاحظ أنه حتى مع الحرارة العالية، لن يوجد هناك أي عدم استقرار في المعالج أو معالج الرسومات إطلاقًا.

يدعم الحاسب نظام تشغيل Windows 10 Home مع اتصال Wi-Fi 802.11ac 2×2 Wave 2 WLAN و Bluetooth 5.0.

أما عن التخزين، فهو يوفر 16 جيجابايت من نوع DDR4 مع 256 جيجا بايت من نوع SSD و 1 تيرا بايت من نوع SSHD.

البطارية

يحتوي الحاسب على بطارية قوية بقوة 66 واط من نوع Lithium-Ion والتي لا يختلف أدائها كثيرًا عن أداء الإصدار القديم.

السعر

يبدأ سعر الحاسب المحمول Asus ROG Strix Scar II إصدار GL704G من 1799 دولار أمريكي.

0.00 يقدم الحاسب المحمول ASUS ROG Strix Scar II إصدار GL704G معالج رسومات RTX 2070 والذي يوفر أداء جيد مع معظم الألعاب المختلفة، هذا وبالإضافة إلى شاشة بحجم 17.3 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز والتي ستوفر لك تجربة مميزة مع معظم الألعاب بأفضل إعدادات. 9.0/10 الإيجابيات تصميم متين

معالج رسومات خارق

أداء رائع

شاشة مذهلة

اكسسوارات إضافية السلبيات الحرارة ليست بالأمثل

مكان الكاميرا غير مريح

الافتقار إلى منافذ Thunderbolt

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