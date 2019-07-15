تكنولوجيا: توقعات بإرتفاع شحنات هواوي من الهواتف الذكية إلى 260 مليون وحدة في النصف الثاني من 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد المحلل Guo Minghao على أن شحنات هواوي من الهواتف الذكية خلال النصف الثاني من 2019 ستتخطى التوقعات السابقة لتصل إلى 260 مليون وحدة تقريباً.

توقع الكثير من محللي السوق خلال الفترة الماضية إنخفاض شحنات هواوي من الهواتف الذكية بعد سحب ترخيص الأندوريد من العملاق الصيني وفرض الكثير من القيود من الإدارة الأمريكية، إلا أن المحلل Guo Minghao نشر تقرير جديد يؤكد فيه على إرتفاع شحنات هواوي من الهواتف الذكية في النصف الثاني من 2019.

ولقد أشار المحلل Guo Minghao في تقريره إلى أن شحنات هواوي ستصل إلى 260 مليون وحدة في النصف الثاني من 2019، إي على عكس التوقعات السابقة التي وضعت تقديرات بشحنات 250 مليون وحدة، كما أكد المحلل Guo Minghao إلى أن السوق الصيني سيلعب دور كبير في إرتفاع شحنات هواوي في النصف الثاني من 2019.

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من جانب أخر أشار التقرير إلى أن هواوي قد نجحت في إستعادة جزء من حصتها السوقية في بعض الأسواق من جديد، إلا أن التقرير لم يحدد هذه الأسواق، كما أكد المحلل Guo Minghao على أن هواوي في طريقها لحل المشكلات القائمة مع الولايات المتحدة بشكل كامل في نهاية شهر يوليو، لتعود المنافسة بين عمالقة تصنيع الهاتف من جديد.

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