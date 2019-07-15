شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنك إنجلترا يضع صورة العالم "ألان تورينج" على الأوراق النقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك إنجلترا أن العالم الانجليزى "ألان تورينج" واضع أساس الكمبيوتر الحديث، سيكون وجهاً لعملة الـ50 جنيه استرلينى القادمة التى سيتم تداولها بحلول عام 2021.

وحسب موقع The verge الأمريكى، سيحل تورينج محل ماثيو بولتون وجيمس وات مخترعى المحرك البخارى الموجودسن على ورقى الـ50 جنية الحالية، بحيث سينضم إليه رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل، والكاتبة جين أوستن، والفنان جيه إم دبليو تيرنر، ليصبحوا وجوه الأوراق النقدية الجديدة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية، و 10 جنيهات إسترلينية، و 20 جنيهاً إسترلينياً.

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وكان لتورنج علاقة معقدة مع الحكومة البريطانية، إلا أنه خلال الحرب العالمية الثانية، قاد فريقًا من منتهكى الشفرات لكسر رمز Enigma النازى بنجاح ثم قام بتصميم أحد أول أجهزة الكمبيوتر المخزنة فى العالم.

وكان بنك انجلترا قد عرض تورنج على 227,299 طالب رشحوا ما يقارب من 989 عالمًا مختلفًا، وفقاً للشروط الموضوعة وهى أن يكون الفرد حقيقى ومتوفى ومساهم فى العلوم داخل المملكة المتحدة، ولكن فى النهاية تم اقتراح 12 عالم فقط كان من بينهم ستيفن هوكينج، وأدا لوفليس وتشارلز باباج، حيث وقع الاختيار على تورنج.

ومن المقرر أن تتحول صناعة الأوراق النقدية من الورق إلى البوليمرات، تزامناً مع إطلاق الأوراق الجديدة التى تحمل رسم تورنج، والتى ستكون مصممة لمنع وقوع أى تزوير.