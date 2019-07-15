شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: انخفاض معدلات التفاعل لمتابعى إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن معدلات مشاركة "الإنفلونسرز" تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق خاصة على إنستجرام، حيث تقيس هذه الدراسة التى أجراها "Mobile Marketer" نسب المشاركة الفعالة على حسابات مشاهير السوشيال ميديا، وحساب متوسط ​​عدد الإعجابات بالمنشورات مقارنة بعدد المتابعين.

ونقلًا عن موقع "the next web" الأمريكى فانخفض فى عام 2019 معدل المشاركة إلى 2.4 من 4% قبل ثلاث سنوات.

كما وجدت الدراسة أنه كلما كان عدد المتابعين أقل كان التفاعل أفضل، حيث شهد الأشخاص الذين لديهم عدد متابعين لا يقل عن 10 الآف انخفاضا فى التفاعل بنسبة 3.6%، بينما الذين لديهم عدد متابعين أقل يتراوح بين 5000 إلى 10 آلاف ارتفع التفاعل إلى 8.8%.

ومع ظهور تطبيق تيك توك أكد أن فكرة المتابعين والتفاعل لا تنتهى، حيث ارتفع نسبة التفاعل على هذا التطبيق خلال هذا العام بدرجة كبيرة، حيث يجد الأشخاص تفاعلا كبيرا على هذا التطبيق أكثر من يوتيوب، لكن تتوقع الدراسة أنها فقط مسألة وقت حتى تتلاشى الظاهرة كغيرها.