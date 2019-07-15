شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقرب كوكب قزم للشمس ويفقد 6 كجم من كتلته.. كل ما تريد معرفته عن "سيريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر سيريس أقرب كوكب قزم من الشمس، بحيث يقع فى حزام الكويكبات بين المريخ والمشترى، ويبلغ قطر الكوكب القزم حوالى 950 كم، وفيما يلى نبرز لكم اهم المعلومات عنه.



حجم سيريس مقارنة بالأرض

اكتشافه:

اكتشف جوزيبى بياتزى عالم الفلك الإيطالى الجسم الفضائى الأول من نوعه الذى يعتبر كويكب، حيث أطلق عليه اسم سيريس فى بداية عام 1801.

أول مركبة فضائية:

اتجهت المركبة الفضائية التابعة لناسا إلى سيريس فى سبتمبر 2012، حيث اهتمت وكالة الفضاء الأمريكية بهذا الكويكب فهى الرحلة الأولى من نوعها لكوكب قزم بواسطة مركبة فضائية، بالإضافة إلى أنه واجهة محتملة للاستعمار البشرى نظرًا لوفرة الجليد والماء والمعادن.

بقعة بيضاء عميقة:

كان يبدو سيريس بقعة بيضاء عميقة، ويمكن ملاحظته فى كل من صور هابل القديمة والصور الأحدث التى التقطتها المركبة الفضائية أثناء اقترابها.

Advertisements

كتلته:

يفقد سيريس كل ثانية 6 كجم من كلته فى الغبار، حيث التقط هذا تلسكوب الفضاء هيرشل بعد أن لاحظ أن أعمدة من بخار الماء تتصاعد من سطح سيريس، ويُعتقد أن هذا يحدث عندما تكون أجزاء من سطح سيريس الجليدى دافئة.

هل يعد سيرس كوكب؟

ظن العلماء فى بداية اكتشاه انه كوكب، حيث تم إعادة تصنيفه بعد ذلك ككوكب قزم مثلما حدث مع بلوتو، ويعتبر سيريس هو الكوكب القزم الوحيد الذى لا يملك أى اقمار عكس أمثاله.