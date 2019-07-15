شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة هندية تطالب بحظر تطبيق تيك توك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت شركة هندية كبرى، حكومة بلادها إلى فرض حظر على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى الصينية أمثال تيك توك وهالو، لحماية الأمن القومي الهندى وضمان حقوق الشركات الناشئة.

وحسب موقع Gadgets الهندى، كتبت أشوانى مهاجان أحد مسئولى الشركة الهندية، فى رسالة لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودى: " على الرغم من أن لدينا قوانين واسعة بشأن التمويل الأجنبى فى وسائل الإعلام، فإن مثل هذه التطبيقات التى تصنف كمنصات تواصل اجتماعى تتحايل على قواعدنا المحلية لحماية الأمن القومي".".

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وأرسلت الشركة الهندية رسالة إلى بايت دانس مالكة التطبيق الشهير تيك توك تقول فيه: "لمنع مثل هذه التطبيقات من العمل فى الهند، فإننا نطلب بكل تواضع إنشاء قانون جديد يتطلب الاختبار وحماية أمننا القومى، وحتى يتم تدشين مثل هذا القانون يجب حظر جميع التطبيقات الصينية بما فى ذلك تيك توك و هالو من قبل وزارة الشؤون الداخلية بالهند".

وأضافت الشركة أنه يجب على الحكومة الهندية ضمان عدم تضرر الشركات الناشئة الهندية من مثل هذه الشركات الصينية التى تملك الكثير من الأموال، حيث تضر بالنظام الإيكولوجى للشركات الناشئة وسيادة البيانات والأمن القومى.