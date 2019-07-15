شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يحذرون: الملفات المرسلة عبر واتس آب وتليجرام سهلة الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن النظام الأمان الخاص بتطبيقات التواصل الاجتماعى مثل واتس آب وتليجرام قوى جدًا، لكن ليس دائمًا، حيث قام عدد من الباحثين بشركة Symantec بشرح كيف يمكن للهاكرز استخدام بعض التطبيقات الفيروسية للوصول إلى مستنداتك وملفاتك الخاصة على الهاتف.

وبحسب موقع "theverge" الأمريكى فأكد الباحثون إمكانية استخدام البرامج الضارة للوصول التخزين الخارجى، مع الوصول لملفات الوسائط الموجودة على تطبيق واتس آب وتليجرام، ويطلق الباحثون على هذا الهجوم اسم"Media File Jacking".

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ولم يعلق تليجرام على هذا الأمر، فى حين إنه قال متحدث باسم واتس آب، إن تغيير نظام التخزين الخاص به سيحد من قدرة الخدمة على مشاركة ملفات الوسائط.

وأضاف المتحدث أيضًا فى بيان: "هذه المشكلة حول تخزين الأجهزة المحمولة التى تؤثر على النظام بالتطبيق، حيث يتبع واتس آب أفضل الممارسات التى توفرها أنظمة التشغيل لتخزين الوسائط ويتطلع إلى توفير تحديثات تتماشى مع التطوير المستمر لنظام أندرويد".

يذكر أن نظام تخزين واتس آب هو نظام افتراضى، يقوم بتخزين الوسائط تلقائيا فى وحدة التخزين الخارجية للهاتف، فى حين أن تليجرام يقوم بذلك عند تفعيل ميزة "حفظ فى ذاكرة التخزين" أو حفظ إلى المعرض.