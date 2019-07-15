شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلى وجزئى وشبه خطى.. اعرف أنواع الخسوف القمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد العالم خسوفا جزئيا للقمر، والذى يأتى بعد 7 أشهر من آخر خسوف كلى، وسيكون هذا الخسوف مرئيا بعدد كبير من مناطق العالم كأمريكا الجنوبية ودول عربية وآسيوية وأفريقية، وعلى مر التاريخ شهد العالم العديد من أنواع الخسوف، وإليك هذه الأنواع:

الخسوف الكلى للقمر:

يحدث هذا الخسوف نتيجة لسقوط ظل الأرض بشكل كامل على سطح القمر، مما يسبب انتشار الظلام على سطحه مع مرور أشعة الشمس من جوانب مبعثرة ومنكسرة من غلافه الجوى، مما يمنحها توهجًا خافتًا حتى أثناء الظلام.

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خسوف القمر الجزئى:

قالت ناسا عن هذا النوع من الخسوف أن ما يراه الناس من الأرض أثناء الخسوف الجزئى للقمر يعتمد على كيفية اصطفاف الشمس والأرض والقمر.

ويحدث هذا الخسوف بسبب وقوع جزء من سطح الأرض على القمر، مما يجعله منيرًا من جانب مع ظلام عميق على الجانب الاخر.

الخسوف القمرى شبه الخطى:

يعتبر النوع الأقل إثارة للاهتمام، لأن القمر يقع فى ظلال الأرض الخارجى الوهمى، بمعنى أنه لا يمكن رؤيته من قبل سكان الأرض.