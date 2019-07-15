شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى ذكرى اكتشاف واحد منها.. تعرف على أقمار كوكب نبتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبتون أو الكوكب الأزرق هو أحد كواكب المجموعة الشمسية، وترتيبه الثامن من ناحية اقترابه من الشمس، والرابع كأكبر كوكب من كواكب المجموعة، ويسمى نبتون بهذا الاسم نسبة لإله البحر عند الرومانيين "نبتون"، ويرجع ذلك لميل لونه إلى الأزرق مثل الماء.

يمتلك نبتون 14 قمرا، أحدها تم اكتشافه فى مثل هذا اليوم من عام 2013 من خلال مرصد هابل، وإليك نبذة عن أقماره الـ14 ومن هو القمر الذى يدور عكس إتجاه نبتون.





أكبر كواكبه هو "ترايتون"، ويدور حول نبتون فى عكس اتجاهه، وتم اكتشافه بواسطة مسبار فوياجر.

يعتبر نيد من أقرب الأقمار لنبتون، ويعتقد العلماء تكونه من شظايا نبتون الأصلية.

هو القمر الداخلى الثالث لنبتون وقد تم اكتشاف فى أواخر يوليو من عام 1989 من خلال مسبار فوياجر 2.

هو القمر الرابع لنبتون وسمى نسبة لجالاتيا واحدة من أساطير اليونان، وتم اكتشافه مع ديسبينا عام 1989.

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هو القمر الخامس لنبتون، وتم اكتشافه عام 1981، من خلال مسبار فوياجر 2.



وهو ثانى أكبر أقمار نبتون، وقد اكتشفه لعالم ستيفن سنوت، أحد العلماء المسؤولين عن مسبار فوياجر 2 فى عام 1989.



هو ثالث أكبر أقمار نبتون بعد تراتيون وبروتيوس، وتم اكتشافه عام 1949 من قبل العالم جيرارد كايبر.

يعتبر ساو قمر غير نظامى، تم اكتشافه عام 2002، باستخدام تقنيات تليسكوب مبتكرة بجانب مسبار فوياجر 2.

هو أيضًا قمر غير نظامى، تم الإعلان عن اكتشافه فى 2002، بواسطة مسبار فوياجر 2.

وهو قمر نبتون الـ13 ويعتبر لديه أطول مدة مدارية، وهو أبعد اقمار نبتون، وتم اكتشافه فى عام 2002.

هو القمر الـ14 لنبتون وتم اكتشافه فى مثل هذا اليوم 15 يوليو فى عام 2013، ويعتبر أصغر قمر معروف ومكتشف لوقتنا هذا لنبتون، ويوجد لنبتون أيضًا ثلاث أقمار أخرى تسمى "تالاسا و هاليمدى وبسامثى".