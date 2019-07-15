Huawei لا ترغب في أن يشتري الناس منتجاتها لمجرد أنها علامة تجارية وطنية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن منعت الولايات المتحدة الأمريكية شركة Huawei من مباشرة أعمالها مع الشركات الأمريكية، أصبح الكثير من الناس في الصين وطنيون وبدأوا في شراء أجهزة Huawei لدعم الشركة. وبسبب ذلك، تزايد عدد مشتري هواتف Huawei في الصين في الأشهر القليلة الماضية وتجنب شراء المنتجات التابعة للشركات الأجنبية مثل آبل. ومع ذلك، السيدة Chen Lifang والتي تشغل منصب مديرة ورئيسة قسم الشؤون العامة والإتصالات في شركة Huawei لديها وجهة نظر مختلفة في هذا الصدد.

تقول Chen Lifang أن شركة Huawei واضحة تمامًا بشأن مكانتها داخليًا. إنها تنص على أنه إذا لم تقم شركة Huawei بعمل جيد مع منتجاتها وتقنياتها وخدماتها، فمن المستحيل أن تبقى على المدى الطويل بمجرد الإعتماد على وطنية المستهلكين الصينيين. لذلك، لا تولي شركة Huawei إهتمامًا لما يقوله الأشخاص أو وسائل الإعلام عنها، فهي تركز فقط على صنع منتجات جيدة النوعية.

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في شهر مايو الماضي، حاول حتى المؤسس لشركة Huawei، تهدئة الموجة المتزايدة من المشاعر القومية تجاه الشركة من خلال القول بأن iPhone يمتاز بمنظومة جيدة وأنه لا يزال يشتري هواتف iPhone لأفراد عائلته عندما يكونون بالخارج.

إنطلاقا من هذه التعليقات، يتضح لنا أن شركة Huawei لا تريد أن يشتري المستهلكون الصينيون منتجاتها لمجرد أنها علامة تجارية محلية. بدلاً من ذلك، فهي تريد التركيز على صنع منتجات ذات نوعية جيدة. وبصراحة، من المنطقي أن ترغب شركة Huawei في الإبتعاد عن الطابع الوطني. على الرغم من أن أصلها صيني، إلا أن هواتفها تُباع في جميع أنحاء العالم بالملايين. إنها بحاجة إلى دعم المستهلكين في جميع أنحاء العالم والسبيل الوحيد لضمان ذلك هو تصنيع منتجات ذات جودة عالية بسعر تنافسي.