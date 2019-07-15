جوجل ترد على تقرير سابق حول إساءة إستخدام الموظفين لتسجيلات Google Assistant

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد قبل يومين أن شركة جوجل قامت بتوظيف بعض الموظفين للإستماع إلى تسجيلات المحادثات التي أجراها المستخدمون مع المساعد الرقمي Google Assistant. ذكر التقرير السابق أن بعض هذه التسجيلات قد تم إلتقاطها حتى عندما لم ينطق المستخدمين بعبارة ” Hey Google “. علقت شركة جوجل الآن على هذه المسألة من خلال منشور على مدونتها الرسمية.

قالت شركة جوجل أنها تعمل مع خبراء اللغة في جميع أنحاء العالم والذين تم تكليفهم بنسخ مجموعة صغيرة من الإستعلامات حتى يتمكن النظام من فهم اللغات الجديدة على نحو أفضل. وإعترفت شركة جوجل أنها إكتشفت أن أحد المراجعين اللغويين إنتهك سياسات أمان البيانات من خلال تسريب البيانات الصوتية الهولندية التي كان من المفترض أن تظل سرية.

وأضافت الشركة أن فريق الأمان والخصوصية الخاص بها تحرك سريعًا للتعامل مع هذه المشكلة، وأنه يقوم الآن بالتحقيق، وسيتخذ إجراءً مناسبًا. وتقول شركة جوجل ” نحن نجري مراجعة كاملة لضماناتنا في هذا الصدد لمنع حدوث مثل هذا السلوك من جديد “.

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وعلاوة على ذلك، فقد ذكرت شركة جوجل أن المساعد الرقمي Google Assistant لا يرسل سوى الصوت إلى الشركة بعد أن يكتشف الجهاز أن المستخدم يتفاعل معه. ومع ذلك، فهي أقرت بأنه قد تكون هناك حالات نادرة يواجه فيها Google Assistant ” قبولاً خاطئًا “، حيث يتم تفسير بعض الضوضاء أو الكلمات في الخلفية بشكل خاطئ من قبل البرنامج على أنها الكلمة المفتاحية ” Ok Google “.

تقول شركة جوجل أنها تطبق أيضًا مجموعة واسعة من الإجراءات الوقائية لحماية خصوصية المستخدمين خلال هذه العملية برمتها. يقوم الخبراء بمراجعة حوالي 0.2 في المئة فقط من جميع المقتطفات الصوتية. لا ترتبط المقتطفات الصوتية بحسابات المستخدمين ويتم توجيه المراجعين لتجنب إملاء المحادثات في الخلفية أو الضوضاء الأخرى. هم يكتفون بإملاء وتدوين المقتطفات الصوتية الموجهة إلى المساعد الرقمي Google Assistant.