شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. تقنية الـRTX وتأثيرها على الألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إن المجال التقنى يتطور بسرعة كبيرة، ويحدث تغيرات جذرية فى مفاهيم عالم التكنولوجيا الواسع، فمنذ عقود كانت ألعاب الفيديو ذات شكل به تشويش كبير وألوان باهتة وضعيفة، واليوم نرى عكس ذلك تمامًا، ويرجع السبب فى ذلك إلى تطور التقنيات للأجهزة الذكية سواء الحواسب أو الهواتف، وإليك تعريف أحد هذه التقنيات وهى الـ"RTX".

مفهوم الـRTX؟

هى اختصار لكلمة "Real Time Ray Traced Graphics"، وتعتبر هذه التقنية مخصصة عندما تكون الإضاءة ذات ظل ناتج عن إنعكاس الجسم، وقد استطاعت تقنية الـ RTX أن تقدم لنا ألوان ورؤوية واضحة بشكل أكثر واقعية لرسوم التشخصية، كما تتيح إنعكاس و ظل حقيقى واقعى مع دمج الإضاءة اللونية داخل الألعاب.

كيف تعمل التقنية؟

تعمل تقنية من خلال تتبع الضوء الساقط على كل بيكسل موجود فى الصورة لكى تصل لمصدر الضوء الأساسى، ثم يقوم بمعالجة الأمر لكى يجعل الصورة وألوانها تبدو واقعية وليست مفتعلة، كما أنها تحتاج لعدد كبير من المعالجات لتنتج لقطة واحدة فقط وتقوم بالتعديل عليها.

تأثير التقنية على الألعاب؟

تقوم التقنية كما ذكرنا بمعالجة إضاءة الألعاب لجعلها تبدو أكثر وضوحًا وبجودة أعلى، لكن على الرغم من كل تلك المزايا، فإن هناك انتقادات كثيرة وجهت لهذه التقنية، مثل أنها لا تعمل عند استخدام الـ4k.