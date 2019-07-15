شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الأمريكى يستعين بمركبات قتالية روبوتية بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الجيش الأمريكى لاختبار المركبات القتالية الروبوتية ابتداء من عام 2020، إذ سيتحكم الجنود في سيارتين معدلتين من طرازMET-Ds عن بُعد بأربعة نماذج أولية لقياس مدى نجاح النظام في الحياة الواقعية، وعلى الرغم من أن التجربة لن تتكون بمعركة حقيقية، لكن يأمل أفراد الجيش الأمريكي فى الحصول على تعليقات الخبراء للكشف عن مشاكل المركبات وأنماط الاستخدام المختلفة.
ومن المنتظر انطلاق المرحلة الثانية من التدريبات على المركبات الآلية المستخدمة فى المناورات فى أواخر عام 2021، وستكون هذه المرة مع 6 مركبات من طراز MET-D و8 مركبات روبوتية خفيفة ومتوسطة، أما المرحلة الثالثة ستكون فى منتصف عام 2023 بـ 6 مركبات من طراز MET-D و 8 روبوتات متوسطة وثقيلة الوزن.
قد يكون للنظام الآلى مزايا متعددة للجيش، إذ سيؤدى ذلك إلى تقليل المخاطر فى الخطط الحربية التى لا يرغب الجنود خوضها بأنفسهم خوفا على ارتفاع عدد الخسائر فى الأرواح.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الجيش الأمريكى يستعين بمركبات قتالية روبوتية بحلول 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.