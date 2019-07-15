تكنولوجيا: HONOR تعلن رسمياً عن شاشة ذكية تنطلق إلى الأسواق في شهر أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن Zhao Ming رئيس شركة HONOR اليوم عن شاشة ذكية تأتي برؤية جديدة لتتكامل مع الكثير من أجهزة المنزل، كما تنطلق إلى الأسواق خلال شهر أغسطس.

في مؤتمر شركة HONOR الذي عقد اليوم أستعرض رئيس الشركة Zhao Ming رؤيته في تطور التقنيات والأجهزة التي أصبحت تدعم المستخدم في عدة مهام تتخطى المهام الرئيسية، ومنها الهواتف الذكية التي تطورت عن فكرة الإتصالات المحدودة، إلى جانب أجهزة التلفاز التي تطورت أيضاً لتشمل مهام أخرى تتخطى العرض المرئي فقط.

ولقد أعلن Zhao Ming عن شاشة ذكية جديدة تمثل الخطوة الأولى للشركة للمنافسة في سوق الشاشات الذكية في 2019، حيث أكد رئيس الشركة على أن شاشة Honor Smart لن تكون جهاز تلفاز تقليدي، بل أنها تمثل رؤية مستقبلية لتصميم أجهزة التلفاز.

كما أضاف إلى أن الشاشة الذكية ستكون مصدر ترفيهي متكامل يقدم ترفيه مرئي وصوتي للمستخدمين، كما أنها طورت من Honor لتكون مركز يتكامل مع الكثير من المهام في حياة المستخدمين، حيث تدعم الشاشة الذكية ميزة مشاركة المعلومات، كما يمكن أن تكون مركز للتحكم وإدارة الكثير من الأجهزة في المنزل.

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ومن المقرر أن تتجه الشركة إلى ترقية العديد من مميزات ومواصفات الشاشة في الإصدارات المستقبلية، حيث تخطط الشركة إلى تطوير تقنية الحوسبة في الشاشة الذكية، إلى جانب ميزة التفاعل والإتصال بالأجهزة المحيطة، مع تطوير سرعة معالجة المعلومات.

يذكر أن شركة Honor أكدت ايضاً خلال فعاليات المؤتمر على خططها لإطلاق الإصدار الأول من الشاشات الذكية إلى الأسواق خلال شهر أغسطس المقبل.

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