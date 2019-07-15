تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد من شاومي لإطلاق هاتف Mi A3 في إسبانيا

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لعقد مؤتمر أخر لإطلاق هواتف Mi A3، حيث ينطلق المؤتمر القادم في من إسبانيا في 17 من يوليو.
أعلنت شركة شاومي اليوم رسمياً عن هاتف Mi A3 في السوق الهندي، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق الهاتف في أسواق أخرى بدءاً من 17 من يوليو.
وتشير التوقعات إلى أن شاومي تخطط لإطلاق هاتفي Mi A3 وMi A3 Lite أو قد ينطلق الهاتفين بعنوان Mi A3 Pro وMi A3 في الأسواق العالمية، حيث تأتي الهواتف ببعض المميزات الهامة التي تشكل نقطة التسويق الأولى للهواتف وهي مستشعر للبصمة في الشاشة مميز بإستجابة سريعة، مع سعة أكبر للبطارية عن التي قدمت في هاتف Mi A2، أيضاً من المقرر أن تأتي هذه الإصدارات من بين هواتف Android One.
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