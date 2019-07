صور حاسوبية جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف Google Pixel 4 في أبهى حلة

فاطمة أيت طالب - دبي - أول صورة رسمية للهاتف Google Pixel 4 كانت مظلمة مما جعلها تفتقر للكثير من التفاصيل. لذلك، نحن هنا الآن مع مجموعة من الصور الحاسوبية التي تحاول أن تجسد لنا كيف سيبدو الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل في أبهى حلة.

تم إنشاء هذه الصور بناء على الصورة التي نشرتها شركة جوجل في وقت سابق للهاتف Google Pixel، وبناء أيضًا على التسريبات والشائعات السابقة التي وردتنا في الفترة الماضية. ومرة أخرى، تستعرض لنا هذه الصور الهاتف Google Pixel 4 مع ثلاثة كاميرات في وحدة مربعة الشكل في الواجهة الخلفية علمًا أن واحدة من هذه الكاميرات الثلاثة ستكون عبارة عن كاميرا Time Of Flight، في حين ستكون الكاميرا الأخرى على الأرجح عبارة عن كاميرا مقربة.

وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تستعرض لنا كذلك الهاتف Google Pixel 4 مع واجهة خلفية مغطاة بالكامل بالزجاج على عكس الطرازات السابقة من هواتف Google Pixel، وشاشة خالية من القطع أو الثقب، ولكنها لا تزال تملك إطار بارز في الأعلى لإحتواء سماعة الأذن والكاميرا الأمامية وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى. وإلى جانب ذلك، فهذه الصور تستعرض لنا الهاتف Google Pixel 4 أيضًا مع زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيمن.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فيبدو أن الهاتف Google Pixel 4 سيضم شاشة يتراوح قطرها بين 5.6 إنش و 5.8 إنش، وهذا ما يعني بأن شاشة الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل ستكون أكبر من شاشة الهاتف Google Pixel 3 الحالي التي يبلغ قطرها 5.5 إنش فقط. لاحظ أن هذا يرجع على الأرجح إلى زيادة نسبة العرض على الإرتفاع في الهاتف الجديد لأن الهاتف لن يكون عريضًا، فهو سيمتاز بأبعاد تبلغ 147.0 × 68.9 × 8.2 ملمتر.

أما بخصوص الهاتف Google Pixel 4 XL الأكبر حجمًا، فهو سيضم شاشة بقطر يتراوح بين 6.2 إنش و 6.4 إنش، لذلك يجب أن يكون مطابقًا للهاتف Google Pixel 3 XL الحالي الذي يضم شاشة بقطر 6.3 إنش. ويقال بأن الهاتف Google Pixel 4 XL سيمتاز بأبعاد تبلغ 160.4 × 75.2 × 8.2 ملمتر.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL سيكونا أكثر سماكة قليلاً بحيث من المرجح أن يمتازا بسمك 8.2 ملمتر بدلاً من 7.9 ملمتر، مما قد يؤدي إلى رفع سعة البطارية في كلا الهاتفين. لاحظ أن كلا الهاتفين سيمتازان بسمك 9.3 ملمتر في أسمك نقطة لهما، وهي الوحدة المربعة الشكل للكاميرا الخلفية المزدوجة.

