شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 49 مليون حساب مزيف على انستجرام بأمريكا و16 مليوناً فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن هناك 16 مليون حساب مزيف للمؤثرين الهنود على موقع انستجرام، كما يدعم هؤلاء الأشخاص بشكل مصطنع "مقاييس الغرور" التى يستخدمها المسوقين غالبًا لاختيار المؤثرين.

ووفقاً لموقع gadgets الهندى، قام البحث الذى أجرته شركة A Good Company السويدية للتجارة الإلكترونية وشركة تحليل البيانات HypeAuditor بتقييم 1.84 مليون حساب على انستجرام عبر 82 دولة، ووجدوا أن أكثر المناطق التى تحظى بأكبر قدر من الحسابات المزيفة هى الولايات المتحدة (49 مليون) والبرازيل (27 مليون) والهند (16 مليون).

ووفقا للدراسة، يمكن أن تسبب العمليات الاحتيالية على انستجرام فى خسارة المسوقين ما يقرب من 750 مليون دولار على مستوى العالم، وهو السوق الذى تبلغ قيمته الآن نحو 1.7 مليار دولار، إذ قدرت شركة التسويق Mediakix أن التسويق على انستجرام وحده قد يصل إلى مليارى دولار بنهاية هذا العام من مليار دولار فى عام 2017.

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وقال أندرس أنكارليد، الرئيس التنفيذي لشركة A Good Company: "تقوم الشركات بضخ الأموال في التسويق، معتقدة أنها تتواصل مع أشخاص حقيقيين وليس روبوتات روسية، في الواقع ، فإنهم يصبون الأموال في مصارف المياه ويعطونهم منتجات مجانية لمن اكتسبوا متابعة مكثفة بين عشية وضحاها".