شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غدًا.. خسوف قمرى مرئى بقارات العالم .. إفريقيا من ضمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الظواهر الفلكية هى أحداث ينتظرها الجميع فى أنحاء العالم لمشاهدة المناظرالمذهلة التى لا تتكرر بشكل يومي، كما يستعد الفلكيون والعامة لتسجيل مثل هذه الأحداث، لهذا من الضرورى جدًا معرفة وقت حدوثها حتى يتم تعقبها بشكل دقيق، وغدًا ستشهد مناطق عديدة من العالم ظاهرة من أبرز هذه الظواهر المنتظرة وهى خسوف القمر الجزئى

خسوف القمر الجزئى:

يحدث الخسوف القمرى عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس، الذى ينعكس على القمر، وهناك ثلاثة أنواع للخسوف منها الكلية والجزئية وشبه الخطية، يكون أكثرها انتظارا وتأثيرا هو"الخسوف الكلى" للقمر، حيث يغطى فيه ظل الأرض القمر تمامًا.

وسيكون الخسوف القمرى التالى غدًا 16 يوليو 2019، وهو مرئيًا بالعين المجردة على عدد كبير من مناطق الدول العربية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا، وهو خسوف جزئى.

ويبدأ الخسوف فى تمام الساعة الـ10:02 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيبدأ القمر بالدخول لمنطقة ظل الأرض تدريجيًا ويصل لذروته فى الساعة الـ11:31، ثم بعد ذلك سيبدأ بالخروج تدريجيًا وينتهى عند الساعة الـ1 بعد منتصف الليل، ومن المعروف أن الخسوف الجزئى يستغرق لجميع مراحله منذ بدايته وحتى النهاية وقت لا يتعدى 5 ساعات.

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وتسبب ظاهرة الخسوف الرعب للكثيرين، خاصة عندما يحدث الخسوف القمرى أثناء القمر الدموى، وهوالتأثير الذى أثارخوف الكثير من المواطنين حول العالم.

يذكرأن أخر خسوف قمرى حدث كان فى القمرالذئب الدموى بتاريخ 20 و21 يناير من هذا العام 2019، وكان خسوفًا كليًا للقمر.