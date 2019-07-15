شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظف سابق بجوجل ينشىء مؤسسة للحفاظ على الأخلاقيات داخل شركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لإعطاء العاملين فى شركات التكنولوجيا الحق فى التعبيرعن رأيهم بالمشاريع التى يجدون أنها غير مقبولة أخلاقيا داخل شركاتهم، انشأ موظف سابق بجوجل مؤسسة " Tech Inquiry" غير الربحية، للحفاظ على أخلاقيات التكنولوجيا.

وفقا لما نشره موقع "الجارديان"، تصدر "جاك بولسون" الموظف السابق بجوجل العناوين الرئيسية عام 2018، بعد استقالته من الشركة بسبب تسريبه خطتها التى ألغيت حاليا لتطوير محرك بحث خاضع للرقابة الصينية، لكنه قرر مؤخرا تدشين مؤسسة غيرهادفة للربح، للتأكد من أن العاملين فى المجال التكنولوجى يمكنهم القتال من أجل الصواب دون التضحية بعملهم.

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يهدف "جاك" لتسهيل الأمرعلى المبرمجين ذوى الضمير فى التحدث عما يحدث داخل شركاتهم عندما يشعرون بتجاوز الشركة الحدود الأخلاقية، والإبلاغ عن الأمردون أن يؤثرذلك على عملهم أو مناصبهم فى الشركة، حيث يحاول تحقيق أكبر قدرمن الشفافية فى العمل التكنولوجى.

وقال "جاك" لصحيفة الجارديان، خلال تواجده بالمؤتمر السنوى لمجموعة الحقوق المفتوحة حول البيانات: "اعتقد أن العاملين فى مجال التكنولوجيا يحتاجون إلى موافقة مستنيرة بشأن متى قد يؤدى عملهم إلى حدوث خطرأو يقوم بقمع حقوق الإنسان والحريات، ومن خلال مؤسستنا التى لا تهدف للربح نساعد العاملون فى المجال التكنولوجى على الحديث عن الأخطاء التى رأوها داخل شركاتهم، التى تتعارض مع أخلاق المهنة دون أن يمسسهم أحد بسوء أو يهددهم بالطرد من العمل".