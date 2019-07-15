شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يستعد لإطلاق ميزة جديدة لمنافسة نتفليكس وأمازون..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف شركة "سناب" المالكة لتطبيق سناب شات، جهودها من أجل منافسة التطبيقات الأخرى، حيث قررت إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاهدة المحتوى الأصلى للمبدعين.

وحسب صحيفة "مترو" البريطانية، ستضم العروض الأصلية التى سيطلقها سناب شات برامج لكلا من أرنولد شوارزنيجر وسيرينا وليامز وكيفن هارت، حيث سيتم تشغيل تلك الفيديوهات وعرضها داخل التطبيق كمقاطع فيديو قصيرة ذات اتجاه رأسى.

ويجرى اختبار هذه الميزة الجديدة داخل تبويب Explore، لكن بعض إطلاقها سيتمكن المستخدمون من الوصول إليها عبر قسم "العروض".

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ووفقاً لموقع Mashable، سيكون هذا القسم أكثر ترتيبا من الخانات الأخرى داخل التطبيق، بالإضافة إلى كونه مريح لأى مستخدم يفضل منصات مثل نتفليكس وأمازون برايم.

وأكد المتحدث الرسمى باسم الشركة أن الميزة مازالت تحت الاختبار، لكنه لم يعلن عن موعد طرحها للمستخدمين، إلا أن الشركة أعلنت منذ فترة أن الوقت الذى يقضيه المستخدمون فى مشاهدة العروض قد تضاعف ثلاث مرات خلال العام الماضى.

وستتضمن العروض الجديدة الموجهة لمستخدمى سناب شات الذين تقل أعمارهم عن 34 عامًا، دراما تدعى " Two Sides" تتحدث عن زوجين مراهقين ينفصلان، بالإضافة إلى برامج إخبارية وأفلام وثائقية وكوميدية.