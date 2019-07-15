شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مذهلة تستعرض لحظة مرور محطة الفضاء الدولية أمام الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط مصور يدعى "راينى كولاكورسيو" صورة مذهلة لمحطة الفضاء الدولية أثناء مرورها أمام الشمس، والتى تبدو كنقطة سوداء صغيرة.

وقالت ناسا: "هذه ليست البقع الشمسية، إنها محطة الفضاء الدولية (ISS) التى تم اكتشافها وهى تمرأمام الشمس، فالبقع الشمسية لديها ظلمة مركزية داكنة، وأخف وزنا فى محيطها، وعلى النقيض من ذلك، تعد ISS آلية معقدة ومتعددة الطبقات، فهى واحدة من أكبر الآلات وأكثرها تطوراً التى صنعتها البشرية على الإطلاق، كما تحدث البقع الشمسية على الشمس أيضًا، بينما تدور المحطة الفضائية الدولية حول الأرض."

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وأضافت ناسا: "إن عبور الشمس ليس بالأمر الغريب بالنسبة لمحطة الفضاء الدولية، التى تدور حول الأرض كل 90 دقيقة، ولكن الحصول على التوقيت والمعدات المناسبة لصورة رائعة أمر نادرالحدوث."

وبجانب محطة الفضاء الدولية، لا تظهر الصورة أى بقع شمسية، والتى تعد بمثابة بقع داكنة على سطح الشمس ناتجة عن خطوط المجال المغناطيسى القوية القادمة من داخل الشمس.

أوضحت ناسا: "كانت البقع الشمسية نادرة على الشمس منذ بزوغ الحد الأدنى للطاقة الشمسية الحالية، وهى فترة من النشاط الشمسى المنخفض، ولأسباب لم تفهم بعد تمامًا، كان عدد البقع الشمسية التى تحدث خلال كل من الحد الأدنى للطاقة الشمسية السابقة والحالية منخفضًا بشكل غير عادي".