تكنولوجيا: هاتف Realme X يطلق رسمياً في السوق الهندي مع اثنان من الإصدارات الخاصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme اليوم عن إطلاق هاتف Realme X في السوق الهندي بعد أن جاء إلى السوق الصيني خلال شهر مايو، حيث تقدم Realme اليوم اثنان من الإصدارات الخاصة للهاتف بثيم سبايدرمان وإصدار Garlic و Onion.

ينطلق هاتف Realme X اليوم بشاشة AMOLED بحجم 6.53 إنش ودقة عرض Full HD بلس، حيث تشغل الشاشة نسبة 91.2% من إطار الهاتف، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 710، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بتقنية تبريد تعمل على خفض الحرارة بنسبة 15.2%، أيضاً يضم الهاتف الجيل السادس من تقنية إستشعار البصمة.

ويضم الهاتف مستشعر رئيسي من سوني IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل مع تقنية الذكاء الإصطناعي لتحديد المشهد، و مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل يدعم تفاصيل أكثر وعمق التصوير في نمط portrait.

بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل من سوني، يتميز أيضاً بتقنية الذكاء الإصطناعي في نمط التجميل، مع سرعة إطلاق للكاميرة المنبثقة تصل إلى 0.74 في الثانية، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 3765 mAh، مع تقنية الشحن السريع VOOC 3.0 وشاحن بقدرة 20W لشحن الهاتف بشكل كامل في 78 دقيقة.

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ويأتي الإصدار الرئيسي من الهاتف بتصميم متدرج مع حرف S، بينما يأتي الإصدار الخاص الأول من الهاتف realme X Spider-Man مع صندوق تغليف وحافظة مميزة باللون الأحمر مع ثيم سبايدر مان، إلى جانب ثيم Spider-Man مع واجهة ColorOS 6 مثبت مسبقاً، وورق الحائط برمز سبايدر مان.

ويأتي الإصدار الخاص الثاني من الهاتف والذي صمم من Naoto Fukasawa مع ألوان ونقوش مميزة بتصميم Onion وGarlic على أن يتوفر الإصدار الرئيسي من الهاتف للبيع في السوق الهندي في 24 من يوليو، بينما يأتي الإصدار الخاص بثيم سبايدر مان في شهر أغسطس.

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