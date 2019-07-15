تكنولوجيا: الآن بطاقات رسومات GeForce RTX 2060 SUPER و 2070 SUPER الجديدة في جميع أنحاء العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوفر الآن بطاقات رسومات GeForce RTX 2060 SUPER و GeForce RTX 2070 SUPER الجديدة في جميع أنحاء العالم. إنها أسرع بنسبة تصل إلى 25٪ في الألعاب مقارنة ببطاقات الرسومات السابقة، ومع العديد من الإصدارات المخصصة المتوفرة من شركاء مثل ASUS و Colorful و EVGA و Gainward و Galaxy و Gigabyte و Innovision 3D و MSI و Palit و PNY و Zotac ، سوف تكون قادر على العثور على كرت ال SUPER المناسب لميزانيتك والاحتياجات والأذواق الجمالية.

النماذج متوفرة على نطاق واسع اليوم من مواقع البيع بالتجزئة و محلات البيع بالتجزئة الرائدة، وتتوفر إصدارات الفاوندرز اديشن على موقع GeForce.com أيضًا.

لا تنسى، جميع كروت RTX تأتي مع نسخ من لعبتي CONTROL AND WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD، اللعبتان تدعمان تقنية تتبع الأشعة في الوقت الفعلي وسوف يستفيدان بشكل كامل من أداء وميزات كروت الشاشة RTX SUPER الفائقة الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تم أيضا تمديد عرض الحزمة لتشمل كروت الشاشة RTX الأخرى، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المستندة إلى RTX من شركائنا في جميع أنحاء العالم، مؤهلة أيضًا لهذا العرض.

تحديث برنامج التشغل GAME READY DRIVER يقدم تحسينات اضافية للأداء لي DX12

كما أصدرت NVIDIA تحديث برنامج تشغيل GAME READY DRIVER جديدًا يوفر لك ميزة رائعة تطور الأداء لإصدارات DirectX 12 في Metro Exodus, Strange Brigade, Tom Clancy’sDivision 2 وللمزيد من التفاصيل حول كيفية تحسين هذه العناوين DX12 مع مرور الوقت عبر GeForce.com.

يضيف تحديث برنامج التشغيل هذا أيضًا دعمًا لجرافيك GeForce RTX 2060 SUPER و GeForce 2070 Super الجرافيك ، بالإضافة إلى 3 شاشات عرض متوافقة مع G-SYNC ( LG 34GL750 ،HP 25mx، و HP Omen X 25f ).

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NVIDIA FRAMEVIEW الآن متاح بشكل عام

اليوم يصادف أيضا إطلاق NVIDIA FrameView ، تطبيقنا لقياس الأداء والطاقة. بطاقات الرسومات هي استثمارات يتم شراؤها على وعد بتقديم أداء ممتاز في فئة تلك البطاقة لمدة لا تقل عن سنتين إلى 3 سنوات. لذلك من المهم أن تكون معايير هذه البطاقات دقيقة وتغطي جميع القواعد، والتي تعرض معدلات الإطارات وأوقات الإطار واستخدام الطاقة والأداء لكل واط وأكثر.

حتى الآن، لم تقدم أي أداة أو تطبيق واحد هذه النتائج بدقة ، وهذا هو السبب في أننا أنشأنا FrameView، وهو تطبيق قياس الكل في واحد يمكن للجميع تنزيله واستخدامه مجانًا.

يمكن لـ FrameView التقاط البيانات من جميع واجهات برمجة التطبيقات الرئيسية وجميع الألعاب تقريبًا بفضل دعم تطبيقات DirectX 9 و 10 و 11 و 12 و OpenGL و Vulkan و Universal Windows Platform (UWP).

له تأثير ضئيل وخفيف على الأداء أثناء القياس، حيث يتيح لك التراكب المدمج الخاص به عرض الأداء والإحصائيات أثناء اللعب، كما أنه متاح للبائعين أيضًا ، مما يتيح جمع بيانات مفصلة ومقارنة. استثناء واحد: تقارير API استهلاك الطاقة لكروت الشاشة من AMD في الفترات الفاصلة كانت عبارة عن قيم بين قوة الرقاقة وقوة اللوحة ، بدلاً من القيم الحقيقية. لذلك يجب عليك الاتصال بـ AMD واطلب منهم تقديم نتائج دقيقة في واجهة برمجة التطبيقات API.

باختصار، إذا كنت ترغب في عرض أو جمع بيانات أداء GPU في الوقت الفعلي وبيانات الطاقة في الألعاب، فإن FrameView يوفر أكثر من ذلك بدرجة عالية من الدقة مقارنة بالعديد من الأدوات والأساليب الأخرى، مما يجعله تطبيقًا سريعًا لقياس الأداء.

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