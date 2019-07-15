تسريبات جديدة تكشف لنا عن التصميم النهائي للهاتف Sony Xperia 20

فاطمة أيت طالب - دبي - سيبقى تصميم الهاتف Xperia 20 القادم من شركة Sony من دون تغيير تقريبًا. الفرق الوحيد الملاحظ بينه وبين Xperia 10 الحالي هو توحيد زر التشغيل وقارئ بصمات الأصابع. وبصرف النظر عن ذلك، فلا يزال الإطار العلوي للشاشة سميكًا على عكس معظم الهواتف الذكية التي وصلت إلى السوق حديثًا مع شاشات بإطارات أنحف.

وبغض النظر عن الواجهة الأمامية، فهذه التسريبات الجديدة تكشف لنا كذلك أن الهاتف Xperia 20 سيحتفظ بالكاميرا الخلفية المزدوجة في الجزء الأوسط العلوي من الواجهة الخلفية، سيتواجد أعلاها الفلاش LED، وسيضم منفذ السماعات 3.5mm في الجزء العلوي من الجهاز.

وبصرف النظر عن التصميم، فقد أوضحت لنا بعض التسريبات في الأونة الأخيرة أن الهاتف Xperia 20 من شركة Sony سيصل مع شاشة طويلة بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD، ومع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل لكلا المستشعرين مع العلم بأن الكاميرا الثانية في هذا الهاتف ستكون واسعة الزاوية أو مقربة على عكس الهاتف Xperia 10 الحالي الذي تعمل الكاميرا الثانية فيه على إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا كذلك في الأونة الأخيرة أن الهاتف Xperia 20 سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB.

Advertisements

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks كان قد نشر لنا في وقت سابق مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف Xperia 20 من مختلف الزوايا، وهي الصور التي تبدو مطابقة على نحو مثالي للصور التي حصلنا عليها اليوم.