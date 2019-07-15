تسريب جديد للهاتف Huawei Mate 30 Pro يضيف المزيد من المصداقية لتسريب الأسبوع الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، حصلنا على أول دليل ملموس على الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الهاتف Huawei Mate 30 Pro. في الواقع، لقد حصلنا على صورة يُقال بأنها للطبقة الزجاجية الواقية لشاشة الهاتف Huawei Mate 30 Pro، وهي الطبقة الزجاجية الواقية التي لمحت لنا إلى أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei سيضم شاشة تمتاز بإنحناء كبير جدًا في الطرفين.

أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم تسريب صورة جديدة يٌقال بأنها لشاشة الهاتف Huawei Mate 30 Pro على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. ومرة أخرى، تؤكد لنا هذه الصورة أن شاشة الهاتف Huawei Mate 30 Pro ستأتي مع جانبين منحنيين بنحو 90 درجة، أي أكثر بكثير من الهواتف الذكية الموجودة في السوق. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه الصورة كذلك أن شاشة الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei ستضم قطعًا عريضًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن وبقية المستشعرات الأخرى. وبطبيعة الحال، هذا يتناقض مع شائعات سابقة ذكرت أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم ثقبًا في الشاشة وليس قطعًا، ولكن لا تزال هناك إمكانية أن نرى هذا التصميم في شاشة الهاتف Huawei Mate 30 العادي.

ومن ناحية أخرى، تكشف لنا هذه الصورة كذلك أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وتقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه والتي رأيناه من قبل في الهاتف Huawei Mate 20 Pro.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم شاشة OLED بحجم 6.71 إنش وبدقة +Quad HD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 985، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من فئة Huawei Balong 5000 5G، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10W.