تكنولوجيا: لأول مرة.. برنامج ذكاء اصطناعى يتفوق على لاعبى البوكر المحترفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع برنامج ذكاء اصطناعى فى التفوق على لاعبى البوكر المحترفين لأول مرة، خلال لعبة البوكر تكساس هولدم الأكثر شعبية فى العالم.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، هزم روبوت يدعى Pluribus، لاعب البوكر المحترف "دارين الياس"، الذى يحمل الرقم القياسى، وكريس "Jesus" Ferguson ، الحائز على ستة بطولات بمباريات العالم للبوكر.

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وطور هذا الروبوت البروفسور توماس ساندهولم مع نعوم براون، الذى ينهى درجة الدكتوراه فى جامعة كارنيجى ميلون قسم علوم الكمبيوتر، ويعمل كعالم أبحاث فى مختبر فيس بوك للذكاء الاصطناعى.

قال البروفيسور ساندهولم: "حقق Pluribus أداءً فائقًا فى لعبة البوكر متعددة اللاعبين، مما يعد يعد علامة فارقة فى الذكاء الاصطناعى، فالقدرة على التغلب على خمسة لاعبين آخرين فى مثل هذه اللعبة المعقدة تفتح فرصًا جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعى لحل مجموعة واسعة من مشاكل العالم الحقيقى."

وقال براون ، الذى انضم إلى مختبر فيس بوك للذكاء الاصطناعى Facebook AI العام الماضي: "إن لعب ستة مباريات يتطلب تغييرات جوهرية فى كيفية تطوير الذكاء الاصطناعى لاستراتيجيته فى اللعب، لقد سُرنا بأدائها ونعتقد أن بعض استراتيجيات Pluribus للعب قد تغير الطريقة التى يلعب بها المحترفون اللعبة".