شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آثار غريبة للانبعاثات.. التغير المناخى يتسبب فى تحويل جنس السلاحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة بجامعة إكسيتر أن التغير المناخي سيحول السلاحف ذات الرأس الكبير، إلي إناث .

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة " اندبندنت" البريطانية، قال الباحثون، إنه في ظل سيناريو المناخ، حوالى 99.86 % من مواليد السلاحف ستكون أنثى بحلول عام 2100.

ويعود السبب فى ذلك إلى أنه إذا استمرت الانبعاثات فيمكن احتضان أكثر من 90 % من بيض السلاحف في درجات حرارة عالية فتاكة، ويتم تحديد جنس السلاحف حسب درجة حرارة الحضانة ودرجات الحرارة الدافئة لصالح الإناث.

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وفحص العلماء توقعات درجة الحرارة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2100، وفي ظل سيناريوهات تغير المناخ بحلول عام 2100 سيكون هناك أكثر من 99 % من المواليد من الإناث وذلك فى حال انخفاض الانبعاثات، أما إذا أصبحت متوسطة أو عالية فلا يمكن أن يكون هناك ذكور على الإطلاق.

وأضافت المؤلفة الرئيسية كلير تانر، "ما أدهشنا هو كيف أن سيناريو الانبعاثات المنخفضة له آثار ضارة على هؤلاء السكان، ما يدل أن الوقت قد حان للعمل على التغير المناخي، قبل أن يفوت الأوان لمنع التقديرات الواردة في هذه الورقة البحثية".