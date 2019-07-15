شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك وجوجل وأبل أمام الكونجرس الأمريكى بسبب الاحتكار والعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت تقارير حديثة عن عقد مجلس النواب الأمريكى جلستي استماع مع أبل وجوجل وأمازون وفيس بوك، بشأن الاحتكار وعملة فيس بوك الجديدة.

وحسب موقع Gadets الهندى، من المقررأن تناقش لجنة القضاء بمجلس الشيوخ القضايا الموجهة للشركات الأربعة بخصوص الاحتكار، وفى المقابل ستناقش اللجنة المصرفية الأمور الخاصة بالعملة الرقمية ليبرا التابعة بفيس بوك المقرر صدورها فى 2020.

وتأتى تلك القضايا بسبب صراع جوجل وفيس بوك الدائم مع الخصوصية، فيما ازدادت أبل وأمازون قوة أكثر من ذى قبل، مما جعلهم مصدر للاحتكار الذى لم يكن موجود سابقاً.

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وكانت فيس بوك قد توصلت إلى تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع اللجنة الفدرالية الأمريكية FTC، بسبب انتهاكات الخصوصية، حيث كانت اللجنة الفيدرالية قد فتحت تحقيق فى العام الماضى بعد اعتراف عملاق التواصل الاجتماعى بأن كامبردج أناليتيكا حصلت على معلومات شخصية مفصلة لأكثر من 87 مليون مستخدم على فيس بوك.

وكانت تسوية الـ5 مليارات دولارات هى الأكبر من قبل اللجنة الفيدرالية ضد شركات التكنولوجيا، حيث كانت أكبر تسوية مسجلة هى تسوية جوجل بـ22.5 مليون دولار فقط.

وكان منظمو مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى قد فرضوا على جوجل غرامة بقيمة 1,679 مليار دولار بسبب إساءة استغلال سيطرتها فى سوق البحث عبر الإنترنت من خلال منع منافسيها، حيث فرضت عدد من الشروط التعجيزية فى العقود مع مواقع الطرف الثالث، والتى تسببت فى منعهم من وضع الإعلانات فى المواقع.