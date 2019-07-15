شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق المسبار الهندى تشاندرايان -2 لاستكشاف القمر .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الهندية ISRO، تأجيل إطلاق مركبتها الفضائية تشاندرايان -2 لبضعة أيام بسبب مشكلة فنية.

وحسب موقع The Next Web الهولندى، كان من المقرر إطلاق الصاروخ الهندى اليوم، من مركز سري هاريكوتا للفضاء، حيث كانت السفينة فى طريقها للقمر ومن ثم العودة مرة أخرى إلى الأرض فى السادس من سبتمبر المقبل.

وكان الفريق قد قرر اتخاذ الاحتياط اللازم بعد أن أعلن المسؤلون من منظمة أبحاث الفضاء الهدنية بإلغاء الرحلة قبل إطلاقها بـ56 دقيقة، بسبب وجود مشكلة أثناء فحص الصاروخ قبل العملية، حيث كان العائق موجود فى تحميل الوقود المبرد فى الصاروخ.

ووعدت وكالة الفضاء الهندية الجماهير بإعلان موعد الإطلاق الجديد فى القريب العاجل، فيما يشير الخبراء أن المركبة تشاندرايان -2 لن يتم إطلاقها قبل سبتمبر المقبل عند فتح نافذة الإطلاق المقبلة، بسبب انتهاء نافذة الإطلاق الموجودة حالياً غداً.

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وتأمل الهند فى أن تصبح الدولة الرابعة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين للوصول إلى القمر، ولهذا أنفقت مما يقارب من 145.9 مليون دولار على المركبة الفضائية التى يتم تدشينها من 2009، حيث يتوجب عليها الآن الانتظار بضعة أشهر من اجل اللحاق بالدول الـ3 السابقة.