شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تتعهد بتغطية كاملة للإنترنت فى المترو بحلول عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهدت الشركة المشغلة لمترو أنفاق باريس بأنها ستمضى قدما فى خططها لتوفير تغطية كاملة بنسبة 100% من الإنترنت بحلول 2020.

ونقل موقع لوكال الإخبارى الأوروبى عن الشركة، إنه فى الوقت الحالى يبلغ معدل تغطية المترو بخدمة الإنترنت، الذى يعمل جزئيًا تحت الأرض مع بعض الأجزاء العلوية حوالى 80%.

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وأوضحت الشركة أنها تجرى تجاربها حاليا وأن مستخدمى شبكة المترو يلاحظون أن بعض الأقسام تتمتع بتغطية أفضل من غيرها.