شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشان راحتك.. هكذا يمكنك التخلص من قصص انستجرام المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر العديد من المستخدمين بالضيق أحيانا بسبب نشر المتابعين للكثير من القصص، إلا أن منصة انستجرام توفرإمكانية كتم القصص بحيث لا تظهر فى المقدمة مع القصص الأخرى وحتى لا تزعج المستخدمين.

كيفية "كتم" قصص انستجرام:

-قم بفتح انستجرام

-ابحث عن الحساب الذى تريد كتم قصصه، ثم اضغط عليه مع الاستمرار لبضع ثوان.

-ومن ثم سيظهر لك خيارين "الكتم" و"مشاهده الحساب"

-اضغط فوق "كتم".





طريقة أخرى:

-اضغط على الحساب الذى تريد كتمه.

-اضغط فوق الزر "متابعة" لفتح القائمة المنسدلة.





- توجه إلى الإعداد "كتم الصوت".

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-ضع علامة "قصص"

بعد كل تلك الخطوات ستظهر جميع الحسابات الصامتة فى نهاية سلسلة القصص الموجودة فى التطبيق.

إلغاء كتم حساب:

-قم بفتح الحساب الذى "كتمته".

-اضغط فوق الزر "متابعة" لفتح القائمة المنسدلة.

-توجه إلى قائمة "كتم الصوت".

-قم بإلغاء تحديد خيار كتم الصوت لـ "القصص".