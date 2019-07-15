شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتعاون مع الهند لإضافة آلاف من المراحيض العامة إلى الخرائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تتعاون مع المسؤولين الحكوميين في الهند لإضافة أكثر من 45 ألف مرحاض عام إلى خدمة خرائط جوجل، لمساعدة المستخدمين على الوصول إليها بسهولة.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فتتعاون وزارة الإسكان والشؤون الحضرية في الهند مع جوجل كجزء من حملة جديدة، وقد تمت إضافة أكثر من 45 ألف مرحاض في 1700 مدينة في الهند إلى خرائط جوجل، فيما يجب أن يعمل البحث عن دورات المياه أيضًا من خلال مساعد جوجل Google Assistant وخدمة البحث التقليدية.

وتفيد التقارير بأن محدد موقع المراحيض في الخرائط قد نما بشكل كبير منذ بدء المشروع، وتم وضع علامة على العديد من المراجعات باستخدام #LooReview، ولعله من الرائع رؤية جوجل تعمل مع المسؤولين الحكوميين لمساعدة المزيد من الأشخاص في العثور على دورات مياه، وينبغي أن يسهل مراجعات المستخدمين على تطبيق الخرائط تحديد المواقع التي يجب تجنبها.