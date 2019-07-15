شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر كوكب قزم ..تعرف على الكوكب التاسع في المجموعة الشمسية "بلوتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد "بلوتو" هو ثانى أقرب كوكب قزم للشمس، حيث تم اكتشافه عام 1930، وكان قد صنف على أنه الكوكب التاسع فى المجموعة الشمسية ومن ثم تغير التصنيف ليصبح كوكب قزم.

اسم بلوتو:

تنبأ العالم بيرسيفال لويل بموقع بلوتو فى عام 1915، ولكن تم اكتشفه فى 18 فبراير 1930 من قبل مرصد لويل، واقترحت التلميذه "فينيسيا بورنى" فى أوكسفورد بإنجلترا إطلاق اسم الإله الرومانى للعالم السفلى "بلوتو" على الكوكب القزم الجديد المكتشف، ومن ثم تمت إعادة تصنيف بلوتو من كوكب إلى كوكب قزم فى عام 2006.

أقمار بلوتو:

لدى الكوكب القزم 5 أقمار مختلفة، شارون الذى تم اكتشافه فى عام 1978، ومن ثم تم اكتشاف نيكس وهيدرا فى 2005، و Kerberos P4بـ2011، وstyx فى 2012.

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بلوتو هو أكبر كوكب قزم:

كان العلماء يعتقدون أن إيريس هو أكبر كوكب قزم، ولكن أظهرت الدراسات أن قطر إيريس يبلغ 2362 كم، بينما يبلغ قطر بلوتو 2337.

سطح الكوكب القزم:

يعتقد العلماء أن بلوتو يحتوى على ماء فى شكل جليد والذى يزيد عن ثلاثة أضعاف كمية الماء فى جميع محيطات الأرض، أما باقى الكوكب صخرى ويحتوى على عدة سلاسل جبلية ومناطق مشرقة ومظلمة حفر متناثرة.

مدار بلوتو:

يمتلك بلوتو مدار يتميز بالميل، ولهذا يبعد عن الشمس بمسافة تتراوح بين 4.4 و 7.3 مليار كيلومتر، مما يجعله أقرب للشمس من نبتون.

المركبات الفضائية التى زارته:

أطلقت المركبة الفضائية نيوهورايزن إلى كوكب بلوتو فى عام 2006، حيث استطاعت التقاط صور وأخذ العديد من القياسات المهمة الخاصة الكوكب.