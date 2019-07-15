تكنولوجيا: هواوي تسجل حقوق الملكية الفكرية لنظام تشغيل Harmony OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة هواوي مؤخراً بتسجيل حقوق الملكية الفكرية لعنوان نظام تشغيلها الجديد الذي يعرف بHarmony OS عالمياً.

كشفت أحدث التسريبات عن تسجيل العملاق الصيني حقوق الملكية الفكرية لعنوان نظام تشغيلها الجديد للهواتف الذكية الذي ينطلق عالمياً بعنوان Harmony OS، حيث تم تسجيل براءة الإختراع في الإتحاد الأوروبي.

تعمل شركة هواوي منذ سنوات على نظام تشغيلها الخاص للهواتف الذكية، إلا أن القيود الأمريكية التي فرضت على شركة هواوي دفعتها للعمل بجهد أكبر للإنتهاء من تطوير نظام تشغيلها الجديد الذي ينطلق قريباً.

ولقد أشارت التسريبات خلال الفترة الماضية إلى أن نظام تشغيل هواوي ينطلق في السوق الصيني بعنوان Homemade OS، كما أشير إلى أن النظام سيعرف عالمياً بعنوان Ark، إلا أن هواوي سجلت بالفعل في الإتحاء الأوروبي مؤخراً حقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية لنظام تشغيل الشركة في الأسواق العالمية الذي سيعرف ب Harmony OS.

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ولقد جاء في وثائق حقوق الملكية الفكرية أن نظام تشغيل هواوي Harmony OS سيأتي ليدعم الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب أيضاً، حيث تم تسجيل حقوق الملكية الفكرية في 12 من يوليو.

يذكر أن Ren Zhengfei الرئيس التنفيذي لشركة هواوي قد أكد في تصريحاته مؤخراً على سرعة آداء نظام تشغيل Harmony OS أو الذي عرف بنظام Homemade OS، حيث أشار إلى أن آداء النظام الجديد يتخطى آداء منصة الأندوريد بنسبة 60%.

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