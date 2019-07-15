تقرير جديد يلمح لقدوم الهاتف HTC Wildfire E، وإليكم مواصفاته التقنية

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يمكن أن يكون مستقبل شركة HTC مشرقًا للغاية على الرغم من أن التقرير المالي الأخير قد جلب بعض الأخبار السارة. لا تزال الشركة تعمل على هواتف ذكية جديدة، وهذا ما يلمح إليه تقرير جديد صدر مؤخرًا من روسيا.

يمتلك متجر محلي في هذا البلد معلومات حول ما يُسمى HTC Wildfire E، وهو الهاتف الذي من شأنه أن يأتي لخلافة الهاتف HTC Wildfire S الذي تم إصداره في العام 2011. ويفترض أن يضم الهاتف HTC Wildfire E الجديد شاشة IPS LCD بحجم 5.45 إنش وبدقة +HD تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 18:9.

وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن هذا الهاتف سيضم معالج من شركة Unisoc المعروفة سابقًا بإسم Spreadtrum، وسيضم المعالج الثماني النوى Unisoc SC9863 على وجه التحديد. وإلى جانب ذلك، فقد قيل كذلك أن الهاتف HTC Wildfire E الجديد سيضم 2GB من الذاكرة العشوائية، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، كما أنه سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات الأخرى، فهي تشمل كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فقد تردد أنها ستمتاز بسعة 3000mAh وستدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB.

للآسف، لم يتم الكشف عن أي معلومات حول السعر وموعد الإعلان الرسمي عن الهاتف. وعلاوة على ذلك، فليست هناك في الوقت الراهن أي صورة لهذا الجهاز.