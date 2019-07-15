Huawei تسجل علامة تجارية جديدة من أجل نظام التشغيل الخاص بها، Harmony OS

فاطمة أيت طالب - دبي - قدمت شركة Huawei طلبًا لمكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية لتسجيل العلامة التجارية Harmony تحت إسمها علمًا أنها أشارت في الطلب المقدم إلى أنها ستُطلق هذه العلامة التجارية على نظام تشغيل للأجهزة المحمولة والحواسيب. تاريخ الطلب هو 12 يوليو 2019، وهو لا يزال قيد الدراسة حاليًا.

تنضم العلامة التجارية Harmony إلى العلامة التجارية Ark التي قد تستخدمها شركة Huawei لنظام التشغيل الخاص بها على الصعيد العالمي. وكما تعلمون على الأرجح، فقد أكدت لنا شركة Huawei منذ فترة طويلة نسبيًا أنها تعمل على نظام تشغيل خاص بها يُعرف حاليًا بإسم HongMeng OS، ولكن تم تسليط الضوء على نظام التشغيل هذا في الأونة الأخيرة فقط بعدما منعت الحكومة الأمريكية الشركة الصينية من إستخدام التكنولوجيات الأمريكية الصنع، بما في ذلك نظام الأندرويد التابع لشركة جوجل في الأجهزة الخاصة بها. في حين تم تخفيف الحظر إلى حد ما في الأونة الأخيرة، فلا يمكنك إلقاء اللوم على شركة Huawei إذا واصلت العمل على نظام التشغيل الخاص بها.

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الشائعات السابقة لمحت إلى أن أولى الهواتف الذكية المزودة بنظام التشغيل الجديد من شركة Huawei ستصل إلى المستهلكين في وقت مبكر من هذا الخريف مع العلم بأنه يجري إختباره حاليًا على مليون جهاز. وفي الوقت نفسه، تفاخر الرئيس التنفيذي لشركة Huawei بأن نظام HongMeng OS أسرع من نظام الأندرويد ويمكن إستخدامه على تشكيلة واسعة من الأجهزة، بدءًا من الروتورات وصولاً إلى مراكز البيانات.