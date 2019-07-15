تعرف على الرشاش الأساسي لجيش «بوتين» الذي يدمر وسائل النقل والأفراد والأهداف الجوية

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

ينتشر في العالم حالياً نحو 100 مليون نسخة من الرشاش الروسي كلاشينكوف ونحو 20% من مجموع الأسلحة النارية من نوع كلاشينكوف.

وتستخدم جيوش أكثر من 50 دولة هذا السلاح الروسي الذي أثبت كفائته في دقة التصويب وتحمل ظروف العمل الصعبة .

Advertisements

وفي هذا الفيديو نشاهد أيضاً إلى جانب الرشاش الشهير كلاشينكوف ،اختبار للرشاش الأساسي للجيش الروسي والمخصص للقضاء على القوة البشرية للعدو ووسائل النقل بل والأهداف الجوية أيضاً .