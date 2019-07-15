شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغلق تطبيق إدارة المدونات بعد 10 أشهر فقط من إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة جوجل نهاية العام الماضى أداة لإدارة المدونات تحمل اسم "Blog Compass"، والتى يمكن أن تتصل بالمواقع التى تعمل إما بـ WordPress أو Blogger، وتوفر للمالك رؤى ثاقبة حول الموضوعات الشائعة ولوحة معلومات مركزية للتحليلات والتعليقات، إلا أن جوجل قامت مؤخرا بإغلاق هذه الخدمة فى النهاية.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فإن Blog Compass لايزال متاحًا عبر متجر"بلاى ستور"، لكن عند فتحه يعرض رسالة وداع فقط، حيث جاء فيها " بعد عدة أشهر، قررنا رفض تطبيق Blog Compass، إذا كنت ترغب فى الاستمرار فى إدارة مدونتك، فراجع Google Blogger أو Site Kit من قِبل Google للحصول على WordPress."

ووفقًا لمراجعات المستخدمين، كان التطبيق يواجه بالفعل مشاكل فى وقت مبكرمن شهر أكتوبر، ولم يتمكن الكثيرمن الأشخاص من تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل، وفقًا لمتجر بلاى ستور، فقد حقق Blog Compass فى مكان ما بين 10000 و50000 عملية تثبيت، وحتى الآن لا توجد أى أسباب توضح سبب قرار جوجل فى إيقاف تشغيل Compass، لكن يبدو أن التطبيق بالكاد كانت لديه فرصة للنجاح.