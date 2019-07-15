شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطرح نسخة محسنة من مكبر صوت Echo الذكى أول العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أمازون لإطلاق نسخة محسنة من سماعات Echo الذكية بحلول العام المقبل، وفقا لتقرير جديد صادر عن "بلومبرج" ونقله موقع "بيزنس انسايدر" البريطانى.

التفاصيل عن السماعة الجديدة قليلة، ولكن تقرير وكالة "بلومبرج" يقول أن النموذج الأولى للجهاز يشير إلى أنه سيكون أكبر من الإصدار الحالى وسيضم أربع مكبرات صوت على الأقل، مصمم مكبر الصوت الصغير لتفريق الترددات العالية فى جميع أنحاء الغرفة.

ليس من الواضح متى ستطلق "أمازون السماعة الجديدة، لكنها كشفت عن عدد كبير من أجهزة الصدى الجديدة فى سبتمبر الماضى بما فى ذلك الإصدارات الجديدة من Echo Dot و Echo Show و Echo Plus.

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وأشار التقرير إلى أن أمازون يمكن أن تطلق السماعة بحلول العام المقبل فهناك فرصة لأن نرى ظهور الجهاز الجديد لأول مرة فى خريف هذا العام، ويذكر أن أمازون تقوم أيضا بتجربة عوامل شكلية جديدة لمساعدة "أليكسا" الخاص بها بخلاف Echo والأجهزة الأخرى المتوفرة حاليا.

وبالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة على تصميم روبوت منزل يعمل بنفس مميزات جهاز "أليكسا" ويطلقوا عليه اسم "Vesta" وهو جهاز مرتفع الخصر يمكنه التنقل فى محيطه باستخدام كاميرات رؤية الكمبيوتر، ومن المتوقع أن تقوم الشركة أيضا بتطوير سماعات أذن بدعم من أليكسا على غرار AirPods من أبل.

ومن المعروف، ظهر خط Echo من أمازون باعتباره أكثر مكبرات الصوت الذكية شيوعا فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإطلاق غير المتوقع للجهاز فى عام 2014، استحوذ به "أمازون" على 61.6% من حصة سوق السماعات الذكية.