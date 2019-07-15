دو تضيف تطبيق المراسلة ومكالمات الفيديو غير المحدودة YzerChat إلى باقتها للاتصال عبر الإنترنت

دبي - الخليج 365 :

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إضافة تطبيق جديد إلى باقتها الخاصة بالاتصال عبر الإنترنت بهدف منح عملائها في دولة الإمارات المزيد من الخيارات للبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء. ويتيح التطبيق الجديد الذي يحمل اسم YzerChat للعملاء إجراء مكالمات فيديو عالية الدقة وغير محدودة عبر الإنترنت.

ويمكن للعملاء استخدام التطبيق الجديد - إضافة إلى تطبيق BOTIM - والاستمتاع بمكالمات فيديو وصوت غير محدودة مع العائلة والأصدقاء، سواءً كانوا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو حول العالم إلى جانب خدمة الرسائل النصية القصيرة وذلك من خلال الاشتراك في باقة الاتصال عبر الإنترنت من دو مقابل 100 درهم شهرياً لشبكات الاتصال اللاسلكي "واي فاي" و50 درهماً شهرياً للهاتف المتحرك.

ويُعد YzerChat عبارة عن تطبيق آمن للمراسلة ومكالمات الفيديو عالية الدقة يستند إلى السحابة ويتميز بنظام مبتكر للترجمة يعمل على تحويل الدردشات تلقائياً إلى اللغات المفضلة للعملاء، مما يتيح لهم التواصل مع أحبائهم بشكل سلس وواضح في أي وقت أينما كانوا، كما يدعم التطبيق 16 لغة، بما في ذلك العربية والفرنسية والصينية.

تواصل سلس ومستمر

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وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال: "نحرص في دو بشكل مستمر على ابتكار طرق جديدة تساهم في إثراء تجارب عملائنا وتتيح لهم الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة لتحسين أسلوب حياتهم. واستكمالاً لجهودنا المبذولة والهادفة إلى توسيع خيارات عملائنا من تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت وتعزيز قدراتهم على التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بشكل سلس، يسعدنا الإعلان عن إضافة تطبيق YzerChat إلى باقتنا للاتصال عبر الإنترنت، حيث سيساهم التطبيق الجديد من خلال مزاياه العديدة في توفير قيمة مضافة لحياة عملائنا."

إمكانات اتصال غير محدودة

وقال أليبيك إيساييف، مؤسس تطبيق YzerChat: "تم تطوير تطبيق YzerChat من قبل فريق متخصص من بلدان وثقافات مختلفة يتحدثون 24 لغة وتجمعهم أفكارهم الإبداعية المتشابهة. ويكمن هدفنا الأساسي من ابتكار هذا التطبيق في العمل على إلغاء الحواجز التي يمكن أن تعيق التواصل مثل الأمور المتعلقة باللغة وغيرها إلى جانب توفير أدوات متعددة لتعزيز التفاعل الاجتماعي بشكل غير محدود. ونأمل بأن يستمتع عملاء دو باستخدام التطبيق والتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم وشركائهم في الأعمال أينما كانوا حول العالم."