شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيانتيك تغلق تطبيق Field Trip بعد 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرابة ال7 سنوات من إطلاقه، أعلنت شركة نيانتيك الأمريكية المطورة للألعاب إغلاق تطبيق Field Trip والذى يعتبر من أولى إصدارات الشركة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فمن المعروف أن شركة نيانتيك تقوم شهرتها على مجموعة من الألعاب التى تعتمد على الموقع الجغرافى للمستخدم مثل Pokémon Go وIngress وHarry Potter: Wizards Unite، لكن بداية الشركة تعود إلى تطبيق سابق يعرف بـ Field Trip والذى يتيح العثور على الأنشطة القريبة.

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وبحسب التقرير، فقد أبقت الشركة التطبيق مستمرًا منذ عام 2012 - حتى بعد الانقسام مع Google، حيث أن الشركة قامت في الأساس بتطويره لصالح نظرة جوجل الذكية.

وكشفت الشركة أن خدمات Field Trip سيجري إيقافها في وقت لاحق من عام 2019 من أجل "إعطاء الأولوية" لجهودها في تجارب الواقع المعززالأخرى، كما أشارت الشركة إلى إمكانية إطلاق نسخة جديدة "معاد تصورها" من التطبيق في مرحلة ما في المستقبل.