شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: وحدة ألعاب "سواتش لايت" لا تتيح استخدام سماعات الرأس اللاسكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "نينتيندو" مؤخرا عن وحدة ألعاب "سواتش لايت" الجديدة، حيث تقدم العديد من المميزات، بما فى ذلك إمكانية حملها باليد، لكنها لاتزال تفتقر إلى دعم سماعات رأس البلوتوث، وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر".

وكان من المنتظر تتحول معه سماعات الرأس السلكية إلى اللاسلكية والتى تعمل بدعم البلوتوث، ولكنها لازالت غير مجهزة للظهور حتى الآن.

وقد كان عدم وجود دعم لسماعات الرأس عبر البلوتوث شكوى شائعة مع وحدة التحكم "سواتش" الأصلية التى تم إصدارها فى عام 2017، ومن الغريب أن "نينتندو" لم تتعامل معها فى "سواتش لايت" بعد عامين من شكوى المستخدمين.

ولكن فسر خبراء التكنولوجيا ذلك بان "سواتش لايت" هو إصدار أرخص من "سواتش" الأصلى يحتوى على عدد أقل من المميزات ومن المنتظر أن يتم معالجة أمر سماعة الرأس فى أقرب وقت.