شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. العلماء يكشفون عن صورة للتشابك الكمومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن مجموعة من علماء الفيزياء لإلتقاط صورة للتشابك الكمومى لأول مرة، وتم نشرها فى مجلة التقدم العلمى ونقلتها عنه موقع "انجادجيت". حيث يعد التشابك الكمى هو ظاهرة كمية ترتبط فيها الجسيمات الكمية ببعضها، رغم وجود مسافة كبيرة تفصل بينهما، مما يؤدى إلى ارتباطات فى الخواص الفيزيائية المقيسة لهذه الجسيمات الكمّية. حيث تبادل علماء من جامعة "جلاسجو" اول صورة معروفة عن التشابك الكمومى، والتى تظهر وحدتان من الكم الضوئى "فوتونات" يتفاعلان ويتشاركان فى حالات جسدية للحظة صغيرة، حيث يحدث بغض النظر عن المسافة الفعلية بين الجسيمات. Advertisements





ولالتقاط العلماء صورة لهذا التشابك الكمومى أنشأوا نظاما يطلق عليه تدفقات من وحدات الكم الضوئية المتشابكة من مصدر ضوئى على ما يسمونه "كائنات غير تقليدية"، ويتم عرض هذه الكائنات على المواد ذات الكريستال السائل والتى يمكن أن تغير من مرحلة الفوتونات لأنها تتحرك من خلالها، تم بعد ذلك تعيين كاميرا قادرة على اكتشاف الفوتونات لالتقاط صورة عندما تعرفت على فوتون واحد متشابك مع الآخر.

ووفقا للباحثين، التشابك الكمومى هو واحد من الركائز الأساسية لميكانيكا الكم يتم استخدام هذا المفهوم فى التطبيقات العلمية مثل الحوسبة الكمومية والتشفير، ولكن لم يتمكن أحد من التقاط صورة لها أثناء العمل، يعتقد الفيزيائيون المشاركون فى المشروع أن الصورة يمكن أن تساعد فى تطوير مجال الحوسبة الكمومية وقد تؤدى إلى أنواع جديدة من التصوير.