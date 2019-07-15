شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحقق إنجاز جديد بعد وصول برنامجها "Word" لمليار تثبيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الشركة الأمريكية مايكروسوفت إنجاز جديد، حيث تجاوز إصدار برنامج مايكروسوفت وورد الخاص بأجهزة أندرويد المليار عملية تثبيت اليوم، وفقاً لما أعلن عنه متجر جوجل بلاى.

وحسب موقع The verge الأمريكى، تعمل بقية برامج أوفيس بشكل جيد، حيث تم تثبيت تطبيق إيكسل، باور بوينت، One note، ووان درايف لأكثر من 500 مليون مرة على هواتف أندرويد بسبب سهولتهم بالنسبة للمستخدمين.

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ويقول موقع Android Police،أن هذه الارقام من الممكن ألا يتم الإعلان عنها بصورة كاملة من خلال متجر جوجل بلاى، مشيراً إلى أن مايكروسوفت لديها العديد من الاتفاقات مع بعض الشركات المصنعة لتثبيت تطبيقاتها مسبقًا على أجهزة مختلفة.

وكان بيل جيتس قد أشار فى مقابلة سابقة إلى أن "أكبر خطأ له على الإطلاق" هو عدم طرح نظام تشغيل ينافس أندرويد وiOS، حيث كان من الطبيعى على حد قوله، أن تفوز مايكروسوفت بسوق أنظمة تشغيل الهواتف ولكن بالرغم من كل هذا لم يتسنى لمايكروسوفت أن تنافس العملاقيين الكبيرين، إلا أن إصداراتها المحمولة من Microsoft Office لا تزال تتمتع بقدر كبير من السيطرة على السوق مثل نظيراتها الأصلية المتوفرة على الأجهزة العادية.