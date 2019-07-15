كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “FUJIFILM” تطلق كاميرا فلاش مصغرة “instax mini LiPlay”

متابعة-سنيار: أعلنت FUJIFILM عن إطلاق كاميرا فلاش مصغرة جديدة مختلطة تحمل اسم “instax mini LiPlay”.

يكمل هذا الطراز مجموعة الكاميرات الفورية “instax، وهي الكاميرا الأكثر سرية والأخف وزناً منذ بداية نطاق instax.

يستفيد الجهاز من وظائف جديدة من خلال “وظيفة الصوت” التي تتيح ربط رسالة صوتية (أو أي معلومات صوتية أخرى) بالصورة والوصول إليها عبر الرمز QR، ووظيفة “الطباعة المباشرة” على فيلم instax من هاتفك الذكي.

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تعد الكاميرا الفورية الهجينة الأكثر ضغطا والأخف وزنا في تاريخ مجموعة Instax LiPlay، وهي عبارة عن كاميرا فورية هجينة سرية ومتحركة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية.

تلتقط الكاميرا الصور وتتيح تحديدها على شاشة LCD الخلفية مقاس 2.7 بوصة قبل الطباعة، ويمكن ضبط سطوع الصور بفضل تعويض التعرض بينما توفر ستة فلاتر، مثل بني داكن أو أحادي اللون، لمسة من الإبداع للصور.

“instax mini LiPlay” متوفرة باللون الأسود والأبيض والوردي، ويبلغ سعرها السعر: 169 يورو.