لا شك أن اختيار أفضل الصور لتسويق علامتك التجارية يساعد في جذب جمهور أكبر، كما أن أدوات تحرير الصور تتيح لك إضافة لمسات إبداعية للصور المستخدمة في حملاتك الإعلانية، ولذلك سنستعرض اليوم مجموعة من أدوات تحرير الصور المجانية التي يمكنك الاعتماد عليها لتمييز المواد الدعائية لعلامتك التجارية.

فيما يلي 5 أدوات لتحرير الصور تساعدك في التسويق لمنتجك بسهولة:

1- VSCO:

VSCO هو تطبيق مجاني، ولكن يوجد منه أيضًا إصدار مدفوع لكل من مستخدمي نظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد، ويمكنك الاعتماد عليه لجعل المحتوى المرئي – الصور، ومقاطع الفيديو – لعلامتك التجارية أكثر جاذبية.

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يتيح لك تطبيق VSCO العديد من الفلاتر وأدوات التحرير التي تساعدك على إضافة بعض التأثيرات القوية على الصور.

تتيح لك النسخة المجانية 10 إعدادات مسبقة لتعديل الصورة بالإضافة إلى ضبط كل من توازن اللون الأبيض، وISO، والتعرض Exposure، في حين يتيح لك الإصدار المدفوع الوصول إلى 170 إعداد مسبق لتعديل الصور، واستخدم أدوات التحرير المتقدمة مثل HSL، بالإضافة لإمكانية تحرير الفيديو.

2- Teliportme:

توفر الصور البانورامية للناس نظرة عامة جيدة عن منتجاتك أو خدماتك، كما تساعدك على الترويج لمنتجاتك بشكل مميز. وتتميز منصة Teliportme بتقديمها لعدد من التطبيقات المجانية التي تمكنك من تحرير صور بانورامية ذات جودة احترافية.

تقدم لك هذه المنصة تطبيق Panorama 360 Camera الذي يتيح لك تحرير صور بزاوية 360 درجة ومشاركتها بسهولة، بالإضافة إلى RemixVR وهي أداة مفتوحة المصدر لبناء تجارب واقع افتراضي قابلة للتخصيص.

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يمكنك استخدام هذه المنصة لتصوير حدث تقوم بمشاركة فعالياته مع عملائك ومتابعيك، أو تصوير فريق العمل داخل شركتك، كما تتيح لك المنصة ميزات تحرير الصور، وإضافة التأثيرات الثلاثية الأبعاد.

3- Remove.bg:

تعتمد أداة Remove.bg على الذكاء الاصطناعي لإزالة الخلفية من الصور، كل ما عليك هو تحميل أي صورة من جهازك أو إدخال الرابط الخاص بها – إذا كانت محفوظة على إحدى خدمات التخزين السحابي – وسيحدد الموقع تلقائيًا أي شخص أو شيء في الصورة ويقوم بإزالة الخلفية، ثم يتيح لك تنزيل الصورة بصيغة PNG مع خلفية شفافة خلال 5 ثوانِِ فقط.

يُعد ذلك أحدث مثال على كيفية تحويل تقنيات التعلم الآلي إلى أدوات بسيطة يمكن للمستخدم أن يستفيد منها، حيث توجد بالفعل عدة خوارزميات مفتوحة المصدر يمكنها القيام بإزالة خلفية الصورة، وقد قام موقع Remove.bg بتحويلها إلى أداة مجانية متاحة للمستخدمين على الإنترنت.

4- Photo Lab:

Photo Lab هو تطبيق للأجهزة المحمولة، ويوجد منه إصدار ويب أيضًا لتحرير الصور عبر الأجهزة المكتبية، ويسمح لك بإنشاء صور واقعية وصور تحتوي على إطارات وتأثيرات فنية، ويدعم الكثير من الفلاتر، كما يدعم بعض ميزات الذكاء الاصطناعي لإزالة خلفية الصور، وإضافة تأثيرات وفلاتر مثل الموجودة في فوتوشوب.

5- Adobe Spark:

يتيح لك Adobe Spark تحويل أفكارك إلى قصص بصرية مذهلة، من خلال تحرير الصور، ومقاطع الفيديو القصيرة في دقائق، وكذلك تحرير صفحات الويب.

يوجد منه إصدار ويب، وتطبيق على نظامي التشغيل (آي أو إس) iOS و(أندرويد) Android، بحيث يمكنك مشاركة المحتوى الخاص بك بسرعة على جميع المنصات.