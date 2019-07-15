شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. "فرناندو كورباتو" مخترع باسوورد الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى عالم الحاسوب الامريكى فرناندو كورباتو والذى يعود له الفضل فى تأسيس وتطوير أنظمة تشغيل الحواسيب الحالية بالغضافة إلى أنه هو السبب فى حماية جميع الملفات والمستندات بعد اختراعه لكلمة مرور الحاسوب، لذا سنتعرف على أبرز 10 معلومات عن حياته ومسيرته المليئة بالإنجازات.

-ولد كورباتو فى الأول من يوليو عام 1926، ومن ثم انتقل مع عائلته إلى لوس أنجلوس عام 1930 من أجل حصول والده على وظيفة فى جامعة كاليفورنيا حيث كان يعمل أستاذاً فى الأدب الأسبانى.

-التحق كورباتو بجامعة كاليفورنيا، ولكن تم تجنيده فى البحرية بسبب الحرب العالمية الثانية، ليتركها مرة أخرى عام 1946.

-التحق بعد ذلك بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، ومن ثم حصل على درجة البكالوريوس فى الفيزياء عام 1950، وحصل على درجة الدكتوراه فى الفيزياء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فى عام 1956.

-أصبح أستاذا فى عام 1965، وبقى فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حتى تقاعده.

Advertisements

-هو من اخترع كلمة مرور لتأمين الوصول إلى الكمبيوتر من أجل الحفاظ على الملفات والبيانات.

-ساهم نموذج الاستخدام المتزامن الذى اخترعه كورباتو، فى تقليل وقت الانتظار لاستجابات الكمبيوتر من ساعات إلى مجرد ثوانى.

-كان نظام تشغيله الشهير"مولتكس" الذى استخدم حتى عام 2000، هو بداية الطريق لأنظمة التشغيل أخرى مثل Linux .

-حصل على جائزة تورينج فى عام 1990 بسبب مساهماته فى تطوير أنظمة الكمبيوتر

- فى عام 2012، أصبح زميلًا لمتحف تاريخ الكمبيوتر "لعمله الرائد فى المشاركة بالوقت ونظام تشغيل الوسائط المتعددة"

-توفى كورباتو فى 12 يوليو 2019 فى نيوبريبورت ، ماساتشوستس ، عن عمر يناهز 93 عامًا بسبب مضاعفات مرض السكرى.